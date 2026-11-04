Healthpeak Properties informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Healthpeak Properties veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Healthpeak Properties -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 820,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 705,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at