Healthpeak Properties: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Healthpeak Properties hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,28 USD. Im letzten Jahr hatte Healthpeak Properties einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,12 Prozent auf 753,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 702,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at