Healthpeak Properties stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Healthpeak Properties stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Healthpeak Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 USD je Aktie gewesen.

Healthpeak Properties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 719,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 698,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Healthpeak Properties ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2,82 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Healthpeak Properties 2,70 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at