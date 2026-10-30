Healthsouth hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Healthsouth präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Healthsouth 1,24 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,61 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at