Healthsouth legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Healthsouth hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Healthsouth ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Healthsouth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at