Healthsouth verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Healthsouth hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,48 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Healthsouth einen Umsatz von 1,35 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at