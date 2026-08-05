HealthStream hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HealthStream hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 USD je Aktie in den Büchern standen.

HealthStream hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 74,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at