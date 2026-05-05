HealthStream Aktie

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WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037

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05.05.2026 04:27:59

HealthStream, Inc. Q1 Profit Climbs

(RTTNews) - HealthStream, Inc. (HSTM) released earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $5.91 million, or $0.20 per share. This compares with $4.33 million, or $0.14 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.5% to $81.20 million from $73.49 million last year.

HealthStream, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.91 Mln. vs. $4.33 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.14 last year. -Revenue: $81.20 Mln vs. $73.49 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 323.0 M To $ 330.0 M

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