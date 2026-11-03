HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
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03.11.2026 04:14:54
HealthStream, Inc. Q3 Profit Declines
(RTTNews) - HealthStream, Inc. (HSTM) released earnings for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $5.37 million, or $0.18 per share. This compares with $6.09 million, or $0.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.9% to $83.31 million from $76.47 million last year.
HealthStream, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.37 Mln. vs. $6.09 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.20 last year. -Revenue: $83.31 Mln vs. $76.47 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 331.0 M To $ 333.0 M
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