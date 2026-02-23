HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|
23.02.2026 22:51:18
HealthStream, Inc. Reveals Retreat In Q4 Profit
(RTTNews) - HealthStream, Inc. (HSTM) reported a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $2.53 million, or $0.09 per share. This compares with $4.88 million, or $0.16 per share, last year.
Excluding items, HealthStream, Inc. reported adjusted earnings of $5.35 million or $0.18 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $79.70 million from $74.23 million last year.
HealthStream, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.53 Mln. vs. $4.88 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.16 last year. -Revenue: $79.70 Mln vs. $74.23 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HealthStream Inc.
|
23.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
23.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
23.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HealthStream von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.02.26
|Ausblick: HealthStream stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HealthStream von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HealthStream von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.02.26