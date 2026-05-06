HealthStream legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HealthStream lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat HealthStream 81,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at