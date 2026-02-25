HealthStream: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HealthStream hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HealthStream 0,160 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79,7 Millionen USD – ein Plus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HealthStream 74,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,610 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 304,06 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 291,65 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at