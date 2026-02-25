|
25.02.2026 06:31:29
HealthStream: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HealthStream hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HealthStream 0,160 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79,7 Millionen USD – ein Plus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HealthStream 74,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,610 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 304,06 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 291,65 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.