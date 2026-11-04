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04.11.2026 06:31:28
HealthStream vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
HealthStream hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HealthStream in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 83,3 Millionen USD im Vergleich zu 76,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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