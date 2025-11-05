|
05.11.2025 06:31:28
HealthStream: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
HealthStream veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
HealthStream hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,5 Millionen USD – ein Plus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HealthStream 73,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!