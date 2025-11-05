HealthStream: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HealthStream veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

HealthStream hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,5 Millionen USD – ein Plus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HealthStream 73,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at