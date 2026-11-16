HealthWarehousecom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HealthWarehousecom lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HealthWarehousecom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 8,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at