HealthWarehousecom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HealthWarehousecom hat am 20.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,10 Prozent auf 9,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte HealthWarehousecom 13,7 Millionen USD umgesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr hat HealthWarehousecom im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 45,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 48,99 Millionen USD. Im Vorjahr waren 33,61 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at