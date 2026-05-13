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13.05.2026 06:31:29
HealthWarehousecom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HealthWarehousecom lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 57,78 Prozent zurück. Hier wurden 6,4 Millionen USD gegenüber 15,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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