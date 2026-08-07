Healthy Choice Wellness a Aktie
WKN DE: A3EV4M / ISIN: US42227T1051
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07.08.2026 16:59:18
Healthy Choice Wellness Stock Surges 103% After Filing Definitive Proxy For Merger Vote
(RTTNews) - Healthy Choice Wellness Corp. (HCWC) shares soared $0.2074, or 103.08 percent, to $0.4074 on Friday, after the company filed a definitive proxy statement with the U.S. Securities and Exchange Commission for a special shareholder meeting to vote on its proposed merger with Host Digital Infrastructure LLC.
The stock opened at $0.3167 and traded between $0.3032 and $0.5470 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $0.1700 to $0.9800. Trading volume surged to 433.51 million shares, compared with an average daily volume of 2.78 million shares.
The special meeting is scheduled for August 27, 2026, where shareholders will vote on the proposed merger between Healthy Choice Wellness and Host Digital, a vertically integrated digital infrastructure platform. The company's board unanimously recommended shareholders vote "FOR" all merger-related proposals, with CEO Jeffrey Holman describing the filing of the definitive proxy as an important milestone in the transaction.
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