Healthy Extracts verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Healthy Extracts hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Healthy Extracts vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 0,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Healthy Extracts 0,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at