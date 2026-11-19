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19.11.2026 06:31:28
Healthy Extracts zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Healthy Extracts hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 0,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 32,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Healthy Extracts 0,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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