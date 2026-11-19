Healthy Extracts hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 0,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 32,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Healthy Extracts 0,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at