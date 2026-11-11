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11.11.2026 06:31:29
HealWELL AI A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HealWELL AI A hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
HealWELL AI A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 CAD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat HealWELL AI A mit einem Umsatz von insgesamt 32,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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