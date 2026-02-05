Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
05.02.2026 08:20:43
Hear how St. Bernhard Hospital uses Philips CT 5300 for cardiac imaging
Hear how St. Bernhard Hospital uses the Philips CT 5300 system for advanced cardiac imaging, combining AI-enabled reconstruction and efficient workflow features to enhance image quality and clinical performance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
Nachrichten zu Philips N.V.
14:33
|Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht (dpa-AFX)
23.12.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
04.11.25
|Philips-Aktie steigt: Philips optimistischer für Marge - Auftragseingänge angezogen (dpa-AFX)
04.11.25
|ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft (dpa-AFX)
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (dpa-AFX)
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
28.10.25
|Philips-Aktie im Minus: FDA kritisiert Produktionsstätten (dpa-AFX)