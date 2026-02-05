Philips Aktie

Philips

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

05.02.2026 08:20:43

Hear how St. Bernhard Hospital uses Philips CT 5300 for cardiac imaging

Hear how St. Bernhard Hospital uses the Philips CT 5300 system for advanced cardiac imaging, combining AI-enabled reconstruction and efficient workflow features to enhance image quality and clinical performance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
