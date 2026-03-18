Heart Test Laboratories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Heart Test Laboratories hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Heart Test Laboratories vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,63 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at