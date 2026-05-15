HeartBeam legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HeartBeam äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,180 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at