HeartCore Enterprises stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HeartCore Enterprises hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HeartCore Enterprises in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 65,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen USD im Vergleich zu 3,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at