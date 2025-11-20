|
20.11.2025 06:31:29
HeartCore Enterprises: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
HeartCore Enterprises hat am 18.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,530 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 83,25 Prozent auf 3,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte HeartCore Enterprises 17,9 Millionen USD umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
