HeartCore Enterprises hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,41 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 94,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at