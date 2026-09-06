HeartFlow Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41F4V / ISIN: US42238D1072
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06.09.2026 07:51:10
HeartFlow CFO Dumps Over 33,000 Shares for $1.7 Million as the Stock Hits a 52-Week High
Vikram Verghese, Chief Financial Officer of HeartFlow, Inc. (NASDAQ:HTFL), sold 33,416 shares in trades executed on September 2, 2026 and September 3, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($49.85); post-transaction value based on September 3, 2026 market close ($49.71).HeartFlow operates as a global medical technology company headquartered in San Francisco. The company has demonstrated significant market momentum, with its stock appreciating 58.92% over the past twelve months, reflecting investor confidence in its innovative cardiac diagnostic platform.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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