HeartFlow hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HeartFlow hat sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,170 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -6,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 176,03 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 125,81 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at