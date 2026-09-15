Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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15.09.2026 21:36:14
HeartFlow's CEO Sells 38,900 Shares for $1.8 Million After the Stock Hit a 52-Week High
John C.M. Farquhar, Chief Executive Officer of HeartFlow, Inc. (NASDAQ:HTFL), executed a sale of 38,900 shares of common stock, according to a September 14, 2026 SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($46.78); post-transaction value based on September 11, 2026 market close ($49.88).
HeartFlow operates as a global medical technology company with a market cap of $4.3 billion, demonstrating significant investor confidence in its AI-driven cardiac diagnostic platform. The company has achieved trailing 12-month revenue of $212.1 million while investing substantially in research and development, reflecting its growth-stage positioning within the healthcare information services sector.
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