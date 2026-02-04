Heartland Express hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Heartland Express hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Heartland Express ein Ergebnis je Aktie von -0,020 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heartland Express in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 179,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 242,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Heartland Express vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,670 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 805,71 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 23,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Heartland Express 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at