03.11.2025 06:31:29
Heartland Express stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Heartland Express lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 259,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 196,6 Millionen USD.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
