Heartland Express stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Heartland Express präsentierte in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach -0,110 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Heartland Express im vergangenen Quartal 179,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heartland Express 196,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at