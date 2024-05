Heartland Financial USA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Heartland Financial USA hat am 29.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,22 USD gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 183,7 Millionen USD – eine Minderung von 0,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at