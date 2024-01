Heartland Financial USA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Heartland Financial USA hat am 30.01.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heartland Financial USA 1,37 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,66 Prozent auf 186,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 197,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,53 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Heartland Financial USA ein Gewinn pro Aktie von 4,79 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 730,17 Millionen USD – eine Minderung um 0,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 734,29 Millionen USD eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,12 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 721,50 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at