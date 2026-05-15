Hearts United Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hearts United Group gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10,79 JPY. Im Vorjahresquartal waren -33,210 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,33 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,84 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 53,00 JPY. Im Vorjahr waren 28,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 38,93 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 39,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at