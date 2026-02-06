Hearts United Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hearts United Group hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Hearts United Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,80 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,04 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Hearts United Group im vergangenen Quartal 9,98 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hearts United Group 10,51 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at