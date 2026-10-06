Heart Test Laboratories Aktie

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WKN DE: A3DM96 / ISIN: US42254E1047

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06.10.2026 14:57:39

HeartSciences' MyoVista WavECG Device Gets FDA 510(k) Clearance

(RTTNews) - HeartSciences (HSCS) said it received FDA 510(k) clearance for its MyoVista wavECG device, advancing the company's efforts to commercialize its artificial intelligence (AI)-enabled ECG technology.

MyoVista wavECG is a resting 12-lead ECG device designed to provide conventional ECG information along with diagnostic information related to cardiac dysfunction, which traditionally requires cardiac imaging.

The device is designed to support AI-enabled solutions and expand the clinical utility of ECG testing. HeartSciences previously submitted the MyoVista wavECG 510(k) application to the FDA in December 2025.

The company said the clearance represents a regulatory milestone as it advances commercialization of the MyoVista platform.

HSCS closed at $4.36, up 1.40%.

In the pre-market trade, shares are down 13.30% at $3.78.

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