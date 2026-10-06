Heart Test Laboratories Aktie
WKN DE: A3DM96 / ISIN: US42254E1047
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06.10.2026 14:57:39
HeartSciences' MyoVista WavECG Device Gets FDA 510(k) Clearance
(RTTNews) - HeartSciences (HSCS) said it received FDA 510(k) clearance for its MyoVista wavECG device, advancing the company's efforts to commercialize its artificial intelligence (AI)-enabled ECG technology.
MyoVista wavECG is a resting 12-lead ECG device designed to provide conventional ECG information along with diagnostic information related to cardiac dysfunction, which traditionally requires cardiac imaging.
The device is designed to support AI-enabled solutions and expand the clinical utility of ECG testing. HeartSciences previously submitted the MyoVista wavECG 510(k) application to the FDA in December 2025.
The company said the clearance represents a regulatory milestone as it advances commercialization of the MyoVista platform.
HSCS closed at $4.36, up 1.40%.
In the pre-market trade, shares are down 13.30% at $3.78.
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