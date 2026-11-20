Heart Test Laboratories Aktie
WKN DE: A3DM96 / ISIN: US42254E1047
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20.11.2026 14:21:35
HeartSciences Wins Shareholders' Approval For Proposed Merger With Fortitude Mining
(RTTNews) - HeartSciences Inc. (HSCS; HSCSW), a healthcare technology company, on Friday announced its shareholders' approval of the proposed business combination with Fortitude Mining Holdings, Inc.
Upon completion of the proposed transaction, the combined firm is expected to operate as Fortitude Mining Group, Inc., and its Class A common stock is expected to trade on Nasdaq under the symbol TUDE.
Chairman and Chief Executive Officer Andrew Simpson revealed that the company is working with Fortitude to satisfy the remaining closing conditions and would provide an update when the transaction closes.
HSCS shares were losing 1.97 percent in pre-market trading on the Nasdaq, and trading at $1.99
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