Weiter zum vollständigen Artikel bei "MarketWatch"

Heartstopper's Kit Connor Comes Out as Bisexual in Heartbreaking Way, Says He Felt 'Forced' to Do So Kit Connor is putting a label on his sexuality for the first time after months of criticism... #boys #kitconnorcomesout #nicknelson #dosokitconnor #actorstars #netflix #heartstopperkit #dosoheartstopper