Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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29.04.2026 04:03:19
Heat and green energy on the rise in Europe
Europe's climate extremes have hit new highs — but renewables are now supplying nearly half of the continent's electricity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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