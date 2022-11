Heat Biologics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Heat Biologics präsentierte in der am 15.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,510 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heat Biologics -0,300 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1100 Prozent auf 6,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at