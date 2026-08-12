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12.08.2026 11:01:55
Heat Kills Hundreds of Workers Each Year. A Postal Carrier Was One.
About half a dozen states explicitly protect workers from excessive heat. And some others, like Texas, prevent local governments from passing their own laws.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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