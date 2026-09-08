Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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08.09.2026 16:33:36
Heathrow and Gatwick among airports hit by air traffic control problems
Departures from a number of airports have been affected by a technical problem affecting air traffic control provider Nats.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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