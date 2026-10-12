Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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12.10.2026 06:00:17
Heathrow needs Burnham green light for runway by end of year, warns boss
Airport will have to ‘reassess’ £33bn project if prime minister does not openly back expansion plan, Woldbye tells FTWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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