AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
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30.07.2026 08:10:06
Heatwaves pushing European holidaymakers north, says Air France-KLM
Franco-Dutch carrier reports 70% drop in quarterly profit amid fallout from Iran warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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