Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
01.02.2026 15:31:23
Heavy earnings week, jobs data to test US stocks after Microsoft swoon
Results are due from about one-quarter of S&P 500 companies including Alphabet, Amazon, LillyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
30.01.26
|Stockpickers: Ilika, Microsoft, GE Aerospace (Financial Times)
|
30.01.26
|Meta, Microsoft and the tyranny of small differences (Financial Times)
|
30.01.26
|Meta, Microsoft and the tyranny of small differences (Financial Times)
|
29.01.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Microsoft brechen ein - Bedenken am Wachstum im KI-Bereich (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)