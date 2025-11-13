Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,73 Prozent auf 54,4 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,7 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at