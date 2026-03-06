06.03.2026 06:31:28

Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 57,4 Millionen KWD – das entspricht einem Minus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,5 Millionen KWD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,050 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,050 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 205,79 Millionen KWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company einen Umsatz von 163,15 Millionen KWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:50 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
20:21 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen