Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 57,4 Millionen KWD – das entspricht einem Minus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,5 Millionen KWD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,050 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,050 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 205,79 Millionen KWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company einen Umsatz von 163,15 Millionen KWD eingefahren.

