Heba Fastighets Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Heba Fastighets Registered B hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 158,5 Millionen SEK gegenüber 151,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at